Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland dringt aan op het onmiddellijke einde van de aanvallen door de VS en Israël op Iran. Er moet volgens het Kremlin worden teruggekeerd "naar het pad van de diplomatieke en politieke regeling" van conflicten.

De aanvallen zijn zaterdag begonnen, kort na diplomatiek overleg tussen Iran en de VS in Genève. Rusland heeft naar aanleiding van deze nieuwe aanvallen op Iran geklaagd dat de VS in deze tijd "destabiliserende klappen" uitdeelt, gericht tegen "de internationale basis van de wereldorde".

De internationale gemeenschap zou moeten overwegen "wat deze onverantwoordelijke acties doen om de regio nog verder te destabiliseren", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.