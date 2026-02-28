ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 12:38
anp280226110 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland dringt aan op het onmiddellijke einde van de aanvallen door de VS en Israël op Iran. Er moet volgens het Kremlin worden teruggekeerd "naar het pad van de diplomatieke en politieke regeling" van conflicten.
De aanvallen zijn zaterdag begonnen, kort na diplomatiek overleg tussen Iran en de VS in Genève. Rusland heeft naar aanleiding van deze nieuwe aanvallen op Iran geklaagd dat de VS in deze tijd "destabiliserende klappen" uitdeelt, gericht tegen "de internationale basis van de wereldorde".
De internationale gemeenschap zou moeten overwegen "wat deze onverantwoordelijke acties doen om de regio nog verder te destabiliseren", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

anp270226095 1

Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

Most-Visited-Websites-of-2026_WEB

Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

Loading