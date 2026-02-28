Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

De Republikeinse voorzitter van de House Oversight Committee, James Comer, onderzoekt het netwerk rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In dat kader werden zowel Hillary als Bill Clinton onder ede gehoord. Hillary Clinton verklaarde dat zij geen herinnering heeft aan ontmoetingen met Epstein en geen informatie heeft over zijn misdrijven. Bill Clinton erkent al jaren dat hij meerdere keren met Epsteins privévliegtuig reisde na zijn presidentschap, maar houdt vol dat hij “niets zag dat hem zorgen baarde” en geen idee had van Epsteins misdaden.

Tegenstrijdigheid als politiek wapen

Juist in dat spanningsveld zoeken Republikeinen nu naar tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van de Clintons. Waar Hillary volhoudt dat Epstein in haar politieke en diplomatieke werk nooit een factor is geweest, wordt Bills eerdere erkenning van reizen met Epstein gebruikt om de geloofwaardigheid van het echtpaar collectief te ondermijnen. Een eventuele aanklacht wegens meineed zou spectaculair zijn, maar is juridisch lastig rond te krijgen: er moet worden bewezen dat opzettelijk onder ede is gelogen, niet alleen dat herinneringen of formuleringen uit elkaar lopen.

Duiding: het grotere gevecht

Democraten spreken van een “politiek gemotiveerde manoeuvre” om af te leiden van de beschuldigingen tegen president Donald Trump, die zelf jarenlang contacten met Epstein onderhield. De hoorzittingen passen in een bredere trend waarin voormalige machthebbers – van Trump tot de Clintons – via parlementaire onderzoeken publiekelijk worden beschaamd. Voor de slachtoffers van Epstein is de vraag intussen of de strijd nog om hun rechtvaardigheid gaat, of vooral om de volgende campagnevideo.