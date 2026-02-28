ECONOMIE
Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

Media
door Gerard Driehuis
zaterdag, 28 februari 2026 om 10:27
CNN, ooit Trumps favoriete vijand, dreigt nu in handen te vallen van een zakenimperium dat nadrukkelijk bij hem in de gunst staat. In de newsroom heerst paniek: wordt de nieuwszender straks onderdeel van Trumps mediastelsel in plaats van zijn waakhond?

Paniek in de newsroom

In het New Yorkse hoofdkantoor slaan redacteuren alarm sinds duidelijk werd dat Netflix afhaakt en Ellison vrij baan heeft. Medewerkers spreken van “ongekende paniek” en vrezen dat ze eind dit jaar werken voor een door Bari Weiss geleide zender die aanzienlijk vriendelijker staat tegenover MAGA‑Amerika. CNN‑topman Mark Thompson probeert te sussen met interne memo’s en town halls, maar erkent dat de onzekerheid groot is.

Politieke deal met een prijs

De overnamestrijd is al lang geen gewone bedrijfsdeal meer, maar een politiek project waarin Trump openlijk stuurt. De president drong er publiekelijk op aan dat elke WBD‑deal alleen door kan gaan als CNN in andere handen komt, en Republikeinse politici zetten het ministerie van Justitie onder druk om een Netflix‑overname te torpederen. Mediawatchers waarschuwen dat hier een precedent ontstaat: een zittende president die via vriendjeskapitalisme kritische nieuwsorganisaties herschikt.

Afkoopsom voor journalistieke onafhankelijkheid

Ook financieel is de operatie beladen. De Paramount‑deal wordt mede gefinancierd met naar schatting tientallen miljarden uit het Midden-Oosten, waaronder Saudi‑Arabisch geld – het land dat achter de moord op Washington Post‑journalist Jamal Khashoggi zat. Intussen koerst CNN af op harde saneringen: dubbele redacties met CBS News, nog meer ontslagen, en mogelijk vertrek van bekende gezichten die hun onafhankelijkheid willen behouden.
Kort: CNN in handen van Trump-kamp

Met het afhaken van Netflix ligt de weg open voor David Ellison en zijn Paramount Skydance om Warner Bros. Discovery – inclusief CNN – over te nemen, in een deal van rond de 100 miljard dollar. Ellison zou Trump in Washington hebben verzekerd dat hij “ingrijpende veranderingen” bij CNN zal doorvoeren, precies bij de zender die de president al jaren als “oneerlijk” en “vijandig” neerzet. Voor veel CNN‑journalisten voelt het alsof de scheidslijn tussen politieke macht en onafhankelijke nieuwsvoorziening doelbewust wordt uitgewist

Waarom dit ook Europa raakt

Wat bij CNN gebeurt, blijft niet in Amerika. Europese zenders en uitgevers kijken nerveus toe hoe politieke macht en kapitaalkrachtige bondgenoten proberen het kritische midden uit de nieuwsvoorziening te drukken. Als een icoon als CNN kan worden ingeheveld in het kamp van een president die openlijk vijandig staat tegenover onafhankelijke journalistiek, dan verschuift de lat voor persvrijheid wereldwijd.

