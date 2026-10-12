Aantal faillissementen opnieuw gestegen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is afgelopen maand opnieuw toegenomen. Er gingen 320 bedrijven failliet. Dat zijn er 44 meer dan een jaar eerder in september, een toename van 16 procent. Dat is de grootste stijging van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS geeft de faillissementsgraad een beter beeld. Die is met 8,5 per 100.000 bedrijven op het hoogste niveau sinds juni vorig jaar. Zeker in 2024 lag het aantal faillissementen nog beduidend hoger.

In de sector vervoer en opslag gingen in september relatief de meeste bedrijven failliet, met een faillissementsgraad van 37,8. In de horeca daalde die juist van 46,7 naar 25,2.