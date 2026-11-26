In de logeerkamer staan verhuisdozen en de boodschappen zijn voortaan voor twee personen. Maar verandert uw AOW ook als uw volwassen kind weer bij u intrekt? Als u ongehuwd bent, geen geregistreerde partner heeft en alleen met uw eigen kind woont, blijft u voor de AOW in de situatie van het ongehuwdenpensioen. Een kind dat terugkomt, maakt u dus niet automatisch tot samenwoners met een gehuwdenpensioen.

De uitzondering geldt voor het wonen met uw eigen kind. Dat uw zoon of dochter al volwassen is, verandert die uitkomst niet. Het gaat wel om uw eigen kind, niet zomaar om elke volwassen huisgenoot. En de afbakening is belangrijk: woont er naast uw kind nog iemand anders bij u, dan past deze eenvoudige uitleg niet zonder meer.

Wanneer woont uw kind bij u?

Voor de AOW telt iemand als inwonend wanneer diegene meestal in dezelfde woning woont en bepaalde ruimtes deelt. Dat kan ook zo zijn als uw kind niet op uw adres is ingeschreven. Alleen een inschrijving op hetzelfde adres vertelt dus niet het hele verhaal.

Een zelfstandige woonruimte kan de beoordeling veranderen. Woont uw kind in een apart deel met een eigen ingang, keuken en badkamer, of in een apart gebouw op uw adres, dan geldt die persoon voor de AOW niet als iemand die bij u woont. Kijk daarom naar de feitelijke indeling en het gebruik van de woning, niet alleen naar de voordeur of het postadres.

Wat doet u als de situatie verandert?

Loop de situatie praktisch na: bent u ongehuwd en geen geregistreerde partner, is het inwonende kind uw eigen kind, en woont u uitsluitend met dat kind? Als dat klopt, is de relevante AOW-regel het ongehuwdenpensioen. Verandert er daarnaast iets aan uw woonsituatie, bijvoorbeeld doordat er nog iemand intrekt of iemand vertrekt, geef die wijziging dan tijdig door.

Twijfelt u of uw kind werkelijk bij u woont, beschrijf dan de indeling van het huis en wie welke ruimtes gebruikt wanneer u navraag doet. Deze uitleg gaat alleen over uw AOW, niet over bijvoorbeeld uw huurtoeslag. Voor huishoudens met andere huisgenoten, een partner of een andere relatie geldt niet automatisch dezelfde uitkomst.

De korte versie

Ongehuwd, geen geregistreerde partner en uitsluitend samenwonend met uw eigen kind? Dan valt u voor de AOW onder het ongehuwdenpensioen. Een aparte woonruimte met eigen ingang, keuken en badkamer geldt als niet bij u wonen.

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