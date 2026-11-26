Donald Trump noemde Vladimir Poetin vorige week in China een vriend. Woensdagavond riep hij Rusland samen met NAVO-chef Mark Rutte op de oorlog in Oekraïne niet verder uit te breiden. Hoe rijmen die twee boodschappen met elkaar? Nog vóór zijn bezoek aan Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago had Rutte daar bij het Amerikaanse ochtendprogramma Fox & Friends al een antwoord op gegeven.

Wat probeert Trump bij Poetin te achterhalen?

In China had Trump om tafel gezeten met Poetin en de Chinese president Xi Jinping. Voor Rutte was het opvallendste aan die ontmoeting niet dat woordje ‘vriend’. Hij zag een Amerikaanse president die bij Poetin iets probeert te achterhalen: is de Russische leider werkelijk bereid te onderhandelen over een einde aan de oorlog?

“Al vanaf dag één in zijn functie stelt hij Poetin op de proef”, zei Rutte bij Fox & Friends. Daarmee gaf hij zijn lezing van Trumps optreden, geen oordeel over Poetins bereidheid om vrede te sluiten. De vraag die Rutte de kijker voorhield, bleef dan ook open: “Is hij echt bereid om aan tafel te komen?”

Waarom ook ‘onbedoeld’ in de waarschuwing staat

Later op woensdag 25 november spraken Trump en Rutte elkaar achter gesloten deuren in Florida. Na afloop richtten ze zich in een gezamenlijke verklaring rechtstreeks tot Moskou: Rusland moet acties vermijden die de oorlog “bewust of onbewust” kunnen uitbreiden. Beiden drongen aan op een zo snel mogelijke vreedzame oplossing.

Vooral dat ‘onbewust’ verdient aandacht. De waarschuwing gaat niet alleen over een besluit van het Kremlin om de oorlog uit te breiden. Ook een Russische actie die anders uitpakt dan Moskou had bedoeld, valt eronder. Welke actie de twee voor ogen hadden, staat er niet. Evenmin zeggen ze wat de Verenigde Staten of de NAVO zouden doen als Rusland de waarschuwing naast zich neerlegt.

Zo was Rutte op televisie uitgesprokener over Trumps bedoelingen dan de twee mannen na afloop waren over hun eigen volgende stap. Bij Fox legde hij uit wat Trump van Poetin wil weten. Op papier legden ze samen vast wat Rusland moet laten.

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