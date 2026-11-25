Leg een zak AH-paprikachips naast een zak Lay's en draai ze allebei om. Het huismerk bevat 1,4 gram zout per 100 gram, Lay's 0,65 gram. Twee zakken die op elkaar lijken, met twee verschillende recepten. Volgens retaildeskundige Paul Moers is dat geen uitzondering. Ook als een huismerk uit de fabriek van een A-merk komt, zit er bewust iets anders in.

Dezelfde fabriek, met opzet een ander recept

Moers bevestigt tegenover Radar dat sommige huismerkproducten echt uit een A-merkfabriek komen. Hij zet er wel meteen een kanttekening bij: "Maar over het algemeen willen A-merkfabrikanten alleen huismerkproducten maken als de ingrediënten wel iets anders zijn."

Volgens Gezondnu , dat het verhaal op 24 november verder uitwerkte, willen fabrikanten zo voorkomen dat het goedkope huismerk hun eigen merk wegdrukt. Het verschil zit dan in de verhoudingen of in de grondstoffen. Moers noemt als voorbeeld zonnebloemolie in plaats van extra vierge olijfolie.

In de prijzenoorlog "te goedkoop" geworden

Moers is niet negatief over huismerken. "Huismerken komen steeds dichter bij de kwaliteit van A-merken", zegt hij. Discounters hebben volgens hem zeer goede huismerken, voor ongeveer 60 procent van de prijs van het A-merk.

Maar de prijzenoorlog heeft volgens hem ook een keerzijde. Daar zit het risico voor wie nu massaal overstapt.

Supermarkten maken nu de fout dat ze huismerken te goedkoop hebben gemaakt. Om de kosten te drukken, moeten ze dan wel naar de ingrediëntenlijst kijken en duurdere grondstoffen vervangen voor goedkopere. - Paul Moers, retaildeskundige, tegen Radar

Een supermarkt neemt dan volgens Moers een klein verschil voor lief: "Als dat resulteert in een smaakverschil van zo'n 5 procent, neemt een supermarkt daar wel genoegen mee." A-merken passen hun recept minder snel aan. "Die spelen eerder het krimpflatiespel", zegt Moers. Het A-merk houdt dan dezelfde prijs, maar er zit minder in de verpakking.

Pindakaas: het gewone AH-huismerk heeft juist meer pinda

Bij pindakaas gaat Moers' waarschuwing niet zomaar op. Gewone Calvé bestaat volgens het etiket uit 85 procent pinda, met olie van raapzaad, soja en volledig geharde palm, plus zout. Er zit 0,55 gram zout in per 100 gram.

AH Pindakaas naturel van 600 gram bevat volgens de productdatabase Open Food Facts 86 procent pinda, zonnebloemolie, gehard palmvet en zout. Er zit dus iets meer pinda in, maar wel een andere olie. Een goedkoper recept met minder pinda is dat niet.

Het grotere verschil zit tussen de varianten. AH Smeuïge pindakaas heeft maar 76 procent pinda, plus dextrose. Per 100 gram zit er 9 gram suiker en 0,7 gram zout in. Ook Calvé met stukjes pinda bevat dextrose en zakt naar 81 procent pinda. De AH 100% pindakaas naturel bevat alleen pinda, met 0,03 gram zout per 100 gram.

Paprikachips: evenveel vet, ruim twee keer zoveel zout

AH Chips paprika van 250 gram bestaat voor 64 procent uit aardappel en voor 29 procent uit zonnebloemolie. Daarna volgen onder meer suiker, specerijen met 1 procent paprika, zout en dextrose. Per 100 gram bevat het 29 gram vet, 3,2 gram suiker en 1,4 gram zout. De kiloprijs is €3,16.

Lay's paprika wordt gebakken in een mengsel van zonnebloem- en koolzaadolie, in wisselende hoeveelheden. Per 100 gram bevat het ook 29 gram vet, met 2,6 gram suiker en 0,65 gram zout. Een percentage aardappel staat er niet op.

Het etiket van Lay's vermeldt waar de chips worden gemaakt: in Broek op Langedijk en in het Belgische Veurne. Op de AH-zak staat alleen Albert Heijn als leverancier. Of de chips uit dezelfde fabriek komen, kun je dus niet op het etiket zien. Een ander recept zie je wel.

In blindtests wint het huismerk overigens vaak, zo lieten we eerder zien in Paprikachips 'om verslaafd aan te raken': in Nederlandse blindtests wint vaak gewoon het huismerk.

Wat de etiketten niet zeggen

Een ander recept is niet automatisch een slechter recept. Bij pindakaas heeft het gewone huismerk juist meer pinda dan Calvé. Bij chips is meer zout eerder een smaakkeuze dan een bezuiniging. De 5 procent van Moers is een inschatting van een deskundige, geen meetresultaat.

De gegevens komen uit webwinkels van supermarkten en uit Open Food Facts. Recepten kunnen in de tussentijd veranderd zijn. Ook kan een pot of zak van een ander formaat een iets ander recept hebben. Wat op jouw verpakking staat, geldt.

Zo check je het etiket aan het schap