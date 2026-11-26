Je hoeft voor een auto van 40 jaar geen wegenbelasting meer te betalen. Sterker nog, een rammelbak van 50 jaar oud hoeft niet eens meer naar de APK. Er zijn nóg een paar auto-verjaardagen waarop er voor de eigenaar iets verandert.

Zorg ervoor dat je ze kent, dan betaal je bijvoorbeeld niet langer dan nodig voor een verzekeringsdekking die weinig oplevert.

1. Vanaf 3, 4 of 8 jaar: elk jaar naar de APK

De RDW rekent vanaf de datum van de eerste toelating. Een auto op benzine of stroom moet voor het eerst naar de keuring als hij 4 jaar is, daarna nog twee keer om de twee jaar. Vanaf 8 jaar is het elk jaar.

Een diesel of een auto op gas moet al na 3 jaar voor het eerst en daarna elk jaar. Je mag twee maanden voor de vervaldatum keuren zonder dat je APK-datum verschuift.

2. Vanaf 6 tot 10 jaar: allrisk heeft vaak geen zin meer

Hoe ouder de auto, hoe lager de dagwaarde en hoe minder een allriskpolis oplevert. Univé noemt allrisk een goede keuze tot 6 jaar, beperkt casco tussen 6 en 9 jaar en daarna WA. Geld.nl noemt voor een auto van 10 jaar of ouder WA “meestal voldoende”.

Is de auto nog veel waard, bijvoorbeeld een zeldzaam model met weinig kilometers, of heb je hem gefinancierd, dan kan allrisk langer lonen.

3. Vanaf 15 jaar: misschien een youngtimer

Rond de 15 jaar kan je auto een youngtimer worden. Daar is geen officiële grens voor. De meeste verzekeraars hanteren 15 tot 25 jaar, schrijft de Consumentenbond ; sommige gaan al vanaf 10 jaar.

Een youngtimerpolis is vaak goedkoper, maar met voorwaarden. Verzekeraars stellen meestal een maximum aan het aantal kilometers per jaar.

Soms kun je de youngtimer alleen goedkoper verzekeren als tweede auto. - Consumentenbond

Laat de waarde vastleggen in een taxatierapport. Alleen dan keert de verzekeraar bij diefstal of total loss de getaxeerde waarde uit in plaats van de lage dagwaarde, schrijft AutoScout24.

4. Vanaf 25 jaar: een oldtimerpolis

Bij de ANWB kan een benzineauto vanaf 25 jaar op een oldtimerverzekering. Voor diesel en lpg is dat 40 jaar. Je mag er dan hooguit 7.500 kilometer per jaar mee rijden, alleen privé, en je moet een tweede auto hebben voor dagelijks gebruik. Rijd je minder dan 5.000 kilometer, dan krijg je 10 procent korting op de WA-premie.

5. Vanaf 30 jaar: om het jaar naar de APK

Vanaf 30 jaar hoeft elke auto, ongeacht de brandstof, nog maar één keer in de twee jaar te worden gekeurd, volgens de RDW.

6. Vanaf 40 jaar: geen wegenbelasting

Een auto van 40 jaar of ouder is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, tenzij je hem zakelijk gebruikt. Voor auto’s met een eerste toelating vóór 1988 kan een overgangsregeling gelden, afhankelijk van de brandstof. Hoeveel een jongere auto in 2027 kost, lees je in het stuk over de wegenbelasting per gewichtsklasse

7. Vanaf 50 jaar: geen APK meer

Na 50 jaar vervalt de APK-plicht helemaal. Dat betekent niet dat alles mag: de auto moet nog steeds veilig zijn en de politie kan hem van de weg halen als hij dat niet is.

In cijfers

8 jaar: vanaf dan elk jaar APK voor een benzineauto.

15 tot 25 jaar: de gangbare leeftijd voor een youngtimerpolis.

7.500 kilometer per jaar: het maximum bij de ANWB-oldtimerpolis.

40 jaar: vanaf dan geen wegenbelasting.

Ben je 70 of ouder, let dan ook op je premie: die steeg het afgelopen jaar flink voor 70-plussers . Vergelijk bij een oudere auto daarom elk jaar je polis en dekking.

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