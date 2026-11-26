Bij de Britse supermarktketen Waitrose steeg de verkoop van de eigen Schotse havervlokken dit jaar met 124 procent. Op sociale media heeft haver dan ook een nieuwe naam gekregen: ‘oatzempic’, een samentrekking van het Engelse oats en Ozempic . De belofte is verleidelijk: wat als je minder trek krijgt door iets wat gewoon in de keukenkast staat?

Wat de kassabon vertelt

Dat mensen graag een ontbijt eten waar ze de ochtend mee doorkomen, is geen raadsel. In een peiling voor het jaarlijkse voedingsrapport van Waitrose zei 64 procent van de ondervraagden bewust te kiezen voor eten dat langer vult, zoals haver. Dat is iets anders dan zeggen dat twee op de drie klanten willen afvallen.

Ook die spectaculaire verkoopstijging verdient een tweede blik. Het gaat om één product van één supermarktketen, niet om alle havermout in Groot-Brittannië. En een kassabon vertelt wel wat iemand koopt, maar niet waarom. Wie een pak havervlokken afrekent, kan net zo goed zin hebben in warme pap.

De proef kwam bij de volgende maaltijd

Wat doet haver dan wél? Een kleine ontbijtproef maakt dat mooi duidelijk. Op twee verschillende dagen kregen 33 deelnemers een ontbijt: de ene keer met vier gram bètaglucaan, een vezel uit haver, de andere keer zonder. Na het ontbijt met de havervezel voelden ze zich voller.

Vervolgens mochten ze bij de volgende maaltijd zelf bepalen hoeveel ze aten. Daar verdween het verschil: na het ontbijt met bètaglucaan aten ze niet aantoonbaar minder. Hun gevoel was dus veranderd, maar aan tafel was daar niets van terug te zien. Of ze op den duur zouden afvallen, is in deze proef niet onderzocht.

Daar gaat de vergelijking met Ozempic mank. Dat geneesmiddel bevat semaglutide, een stof die de werking van het darmhormoon GLP-1 nabootst. Het is bedoeld voor volwassenen met diabetes type 2 bij wie de bloedsuiker onvoldoende onder controle is. Een voller gevoel na het ontbijt maakt van havermout nog geen alternatief voor dat medicijn.

Wie morgenochtend havermout wil proberen, heeft aan een gewoon pak genoeg. Maak er pap van met halfvolle melk en wat appel en kaneel, of roer de vlokken door de yoghurt. De nuttigste vraag is niet of dat ontbijt op Ozempic lijkt, maar of je er prettig de ochtend mee doorkomt.

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