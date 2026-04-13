Nederlandse export van goederen stijgt in februari

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in februari verder gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vooral meer machines, delfstoffen en transportmiddelen uitgevoerd. De uitvoer van voedings- en genotmiddelen was echter lager. De exportgroei kwam uit op 1,6 procent.

De groei was iets groter dan een maand eerder. In januari steeg de goederenexport met 1,4 procent. De export van goederen vormt bijna driekwart van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.

De goederenimport was in februari 0,3 procent lager dan een jaar eerder. Volgens het CBS werden er vooral minder delfstoffen en transportmiddelen ingevoerd.

Het statistiekbureau kijkt elke maand ook naar de omstandigheden waarmee exporteurs te maken hebben. Deze condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In april zijn de omstandigheden voor de export minder ongunstig dan in februari. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de wisselkoersen minder ongunstig is en het producentenvertrouwen van Duitsland minder negatief is. Het CBS merkt wel op dat een verbetering van de omstandigheden niet per se tot een hogere groei van de export leidt.