Aantal fastfoodzaken in twintig jaar bijna verdubbeld

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt steeds meer fastfoodzaken. Begin dit jaar waren er ruim 19.000, bijna twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland. Hiervan bestaat iets meer dan de helft uit fastfoodzaken, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. Sinds een aantal jaar zijn er meer fastfoodzaken dan restaurants, maar het verschil is klein.

De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten. "Dit komt waarschijnlijk door de toegenomen welvaart", stelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "We hebben meer geld te besteden en gaan daardoor vaker uit eten, of halen een broodje of een ijsje."

Gemiddeld is er in Nederland iets meer dan een fastfoodzaak per duizend inwoners. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. In het oosten en noordoosten van het land is dat het laagst.