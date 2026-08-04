Onweer op komst? Dit zijn de apparaten waarbij je écht de stekker eruit moet trekken (en welke gewoon kunnen blijven zitten)

Het rommelt in de verte, de lucht kleurt donker en jij zit knus binnen met een bak thee. Gezellig, tot je je realiseert dat je woonkamer volstaat met kwetsbare elektronica. Moet je nu massaal stekkers uit het stopcontact gaan trekken, of is dat overdreven voorzichtig? Het antwoord zit ergens in het midden en het hangt vooral af van welke apparaten je in huis hebt staan.

Waarom onweer je apparaten kan slopen

Je hoeft niet eens direct geraakt te worden door de bliksem om schade te krijgen. Een inslag in de buurt kan via het elektriciteitsnet al een flinke stroompiek veroorzaken en die piek gaat via het stopcontact regelrecht je huis in.

Alles wat op dat moment is aangesloten, loopt risico; ook apparaten die uit staan maar nog wel met de stekker in het stopcontact zitten. Gelukkig geldt dit niet voor elk apparaat even hard. Met deze checklist weet je precies waar je op moet letten.

Tv en gameconsole

Dit zijn vaak de duurste spullen in huis en dat maakt het extra pijnlijk als ze de prullenbak in moeten. Een stroompiek kan de elektronica beschadigen én je garantie laten vervallen. Zie je onweer aankomen? Trek de stekker eruit, dat scheelt een dure vervanging.

Desktopcomputer en toebehoren

Ook als je pc volledig is uitgeschakeld, kan een piek via het stopcontact nog schade aanrichten aan gevoelige onderdelen zoals het moederbord. Koppel daarom niet alleen de computer zelf los, maar ook monitor, router en printer.

Kleine keukenapparaten

Toaster, koffiezetapparaat, airfryer: stuk voor stuk kwetsbaar voor een stroompiek. Grote apparaten zoals je koelkast kunnen gewoon aan blijven staan, maar de kleinere spullen haal je er tijdens onweer beter even uit.

Smart home-apparaten

Slimme speakers, hubs en streamingapparaten lijken vaak uit te staan, maar trekken vaak nog steeds stroom via het stopcontact. Daardoor blijven ze kwetsbaar zolang de stekker erin zit.

Airconditioning

Vooral centrale airco -systemen kunnen flink beschadigd raken door een stroompiek. Zet je airco daarom uit zodra onweer dichterbij komt en trek bij een raamunit ook hier de stekker eruit.

Kortom: je hoeft heus niet elk apparaat in huis los te koppelen zodra je de eerste donderslag hoort, maar bij de duurdere en elektronisch gevoeligere spullen — tv, computer, smart home-apparatuur en airco — loont het echt de moeite om even naar het stopcontact te lopen.