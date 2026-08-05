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Recordaantal meldingen over nepagenten in eerste helft 2026

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 5:10
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DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal meldingen ontvangen over nepagenten. Er kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal dat ooit in een halfjaar is geregistreerd.
Vorig jaar ontving de politie ongeveer 12.700 meldingen van oplichters die zich voordeden als agent. Daarbij werden meer dan zeshonderd verdachten aangehouden. Sinds 2024 is sprake van een sterke stijging van het aantal meldingen. In de jaren daarvoor was het aantal incidenten relatief laag en stabiel.
Nepagenten maken vaak gebruik van babbeltrucs. Zij doen zich bijvoorbeeld voor als wijkagent om het vertrouwen van slachtoffers te winnen en hen geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken.
Om mensen te waarschuwen zet de politie preventiecampagnes in. Zo zijn vanaf deze week in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken boodschappen op tv-schermen te zien over nepagenten.
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