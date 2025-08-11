Aantal overnachtingen in Duitsland stijgt naar recordhoogte

WIESBADEN (ANP/DPA) - Het aantal geboekte overnachtingen in Duitse hotels en andere accommodaties is in de eerste helft van dit jaar naar een recordhoogte gestegen, ondanks een afname van de buitenlandse vraag. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Vorig jaar profiteerden hotels en accommodaties in het land van het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland.

Duitse hotels en andere grote aanbieders van accommodaties registreerden in de eerste zes maanden van dit jaar 223,3 miljoen overnachtingen. Dat is een stijging van 0,1 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

In juni daalde het aantal buitenlandse gasten met 12,7 procent. De statistici schrijven die daling toe aan het uitzonderlijk hoge aantal buitenlandse toeristen vorig jaar, toen het EK voetbalfans uit allerlei landen aantrok. Die afname werd echter ruim gecompenseerd door een toename in overnachtingen van binnenlandse gasten (plus 7,4 procent), mede dankzij de late pinkstervakantie.