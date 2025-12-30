ECONOMIE
Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
dinsdag, 30 december 2025 om 10:05
De tweedehandsmarkt staat er inmiddels vol mee: plug-in hybrides waarvan het leasecontract is afgelopen. Ze zijn aantrekkelijk geprijsd, zien er vaak nog keurig uit en beloven het beste van twee werelden. Toch aarzelen veel kopers, want hoe staat het met die accu?
Een terechte angst, zo blijkt uit nieuw Duits onderzoek. Want waar sommige merken hun zaakjes prima op orde hebben, zakt één fabrikant keihard door het ijs.
Bij volledig elektrische auto’s zijn de signalen inmiddels geruststellend. Accu’s houden zich beter dan gedacht. Maar plug-in hybrides vormen een aparte categorie. Ze hebben een kleinere batterij, goed voor zo’n 50 tot 100 kilometer, die vaak intensiever wordt belast. Precies die batterijen onderzocht de Duitse automobielclub ADAC samen met batterijtester Aviloo.
Enorme verschillen tussen merken
In totaal werden ruim 28.000 auto’s doorgelicht van BMW, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Volvo en de Volkswagen-groep. Daarbij werd gekeken hoeveel procent van de oorspronkelijke accucapaciteit nog over was. De verschillen zijn fors.
Volvo en de Volkswagen-groep (inclusief Audi, Skoda en Cupra) scoren stabiel. Weinig uitschieters, geen reden tot paniek. Bij BMW is het beeld gemengder: de slijtage volgt een ‘verwacht verloop’, maar er duiken opvallend veel zwakke accu’s op.
Opmerkelijk
Plug-in hybrides die vooral op benzine zijn gereden, blijken vaak de beste accu te hebben. Oftewel: hoe minder de batterij gebruikt is, hoe beter de staat ervan. Vooral bij BMW is dat zichtbaar. Auto’s die weinig elektrisch reden, halen tot 90 procent accugezondheid, terwijl dat bij intensief elektrisch gebruik gemiddeld zakt naar 77 procent. Ironisch genoeg: hoe minder netjes de vorige eigenaar was, hoe beter jouw occasion.
Mercedes bovenaan
Ford laat een ander patroon zien. Daar is sprake van relatief snelle slijtage in het begin, die later afvlakt. Maar ADAC waarschuwt dat er nog ‘weinig data is bij hoge kilometerstanden’. Veel onzekerheid dus.
Bij Mercedes is die er niet. Zelfs bij hoge kilometerstanden is slechts sprake van een ‘lichte accuveroudering’. Daarmee is Mercedes de onbetwiste winnaar van het onderzoek.
Mitsubishi faalt
En dan Mitsubishi. Ooit pionier met de Outlander PHEV, maar nu de grote verliezer. Volgens ADAC verouderen de batterijen snel, zelfs bij lage kilometerstanden. Bij 100.000 kilometer is gemiddeld al 20 procent capaciteit verdwenen, bij 200.000 kilometer zelfs 25 procent. Te veel, oordeelt de Duitse club.
Laat altijd de accu checken
De conclusie is helder: wie een gebruikte plug-in hybride overweegt, moet de batterij laten testen. Zelf even in het menu kijken, zoals bij een smartphone, kan niet. Daarvoor zijn gespecialiseerde diensten nodig, zoals Aviloo of Dekra. Kosten: zo’n 70 tot 100 euro.
Volgens ADAC hoort een gezonde plug-in accu minimaal 80 procent capaciteit te hebben bij 200.000 kilometer. Zit je daaronder, dan loop je een groot risico. Want een defecte plug-in batterij vervangen is enorm duur. Total loss ligt dan akelig dichtbij en zonder werkend hybridesysteem rijdt de auto überhaupt niet meer, hoe goed de benzinemotor ook is.
Bron: ADAC

