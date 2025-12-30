De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

Je denkt dat je de dag gezond begint. Even een kopje thee, een glas sinaasappelsap of snel een zwarte koffie naar binnen werken en gáán. Maar volgens de Italiaanse voedingssite Everyeye Lifestyle is dat geen gezonde start. Het is een “directe oorlogsverklaring aan je maagwand”.

Wanneer je 's ochtend uit bed springt en meteen aan deze drankjes begint, dan is het een regelrechte aanval op je lijf. ’s Ochtends is je maag leeg en dus kwetsbaar. Er ligt geen voedsel om zuren te bufferen of prikkels af te zwakken. En precies dan gooien veel mensen er agressieve vloeistoffen in. Zure sappen, sterke koffie, koolzuurhoudende dranken of een “hypocriete kop thee”. Het resultaat: extra maagzuur, irritatie en klachten die veel verder gaan dan alleen een rommelend gevoel.

Koffie

Zwarte koffie lijkt de ideale kickstart, maar werkt als een zuurkanon. De chlorogeenzuren zetten je maag aan tot overproductie van zuur. Dat kan leiden tot brandend maagzuur, maar ook tot klachten die je misschien niet direct koppelt aan koffie: nervositeit, angst en een razende hartslag. Een simpele oplossing? Eerst iets eten. Of, als het echt moet, melk toevoegen.

Wolf in schaapskleren

Thee staat bekend als zacht, maar op een lege maag jaagt de cafeïne juist het zuur omhoog. Te heet drinken maakt het nog erger. Frisdrank of spa rood doet er een schep bovenop: koolzuur verandert in gas en duwt maagzuur omhoog. Reflux gegarandeerd.

En dat ‘gezonde’ sinaasappelsapje? Pure misleiding. Citroenzuur irriteert je maag, suiker jaagt je bloedsuiker omhoog en binnen no-time volgt de dip, gevolgd door cravings.

De echte no-go’s

Energiedrank en alcohol is absoluut het ergste waarmee je de dag kunt beginnen. Suiker, cafeïne en additieven zorgen voor misselijkheid, terwijl alcohol op een lege maag een vernietigende werking heeft: snelle roes, brandende maag.

Eén regel

Onthoud dit: “je maag is geen ijzeren tank.” Geef ’m eerst een bodem van vezels, eiwitten en/of vetten. Een boterham, havermout of yoghurt met cruesli maakt het verschil wanneer je daarna allerlei vloeistoffen naar binnen giet.