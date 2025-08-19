Aantal 'vintage' kledingwinkels volgens KVK flink gestegen

UTRECHT (ANP) - Het aantal winkels in tweedehandskleding is de afgelopen jaren flink toegenomen, constateert de Kamer van Koophandel (KVK). Koopjesjagers kunnen vooral hun slag slaan in Noord-Holland, dat de meeste tweedehandskledingwinkels telt, gevolgd door Zuid-Holland. Het aantal kringloopwinkels, die ook andere tweedehandsgoederen verkopen, nam wel wat af.

Nederland telde begin 2013 nog 516 winkels die 'vintage' kleding verkochten. In juli van dit jaar lag dat aantal op 723. Daarvan bevinden zich 155 winkels in Noord-Holland. In Zuid-Holland staan 124 van deze winkels. Het aantal winkels is in Flevoland met 5 locaties het laagst.

Het aantal kringloopwinkels neemt de laatste tijd juist wat af. De KVK rekent hier winkels onder die minder dan de helft van hun omzet uit de verkoop van tweedehandskleding halen. Dit aantal steeg tussen 2013 en 2017 van 1841 naar 2063, maar lag begin dit jaar op 1813.

Brancheorganisatie Kringloop Nederland spreekt van een stabilisering. "Onze leden zijn vaak de wat grotere winkels, we zien bij hen geen afname in het aantal vestigingen", aldus een woordvoerder. "Wel worden de winkels qua oppervlakte groter, er is veel aanbod van én veel vraag naar tweedehands. Textiel is een groot deel van de omzet bij onze leden, gemiddeld 28 procent."

Kringloopwinkels zijn volgens de KVK niet alleen meer in grote panden aan de randen van de stad te vinden, maar juist ook steeds vaker op A-locaties in stadscentra. Daarmee proberen ondernemers een nieuw publiek aan te spreken.

Een van hen is Fay de Grefte, die in samenwerking met kringloopketen Het Goed begon met Owned By You, een tweedehandskledingwinkel in het centrum van Rotterdam. "Mijn missie is om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Ik wil mensen die nu nog een bepaald beeld hebben bij tweedehands laten zien dat het frisser en meer trendy is dan ze denken."

Marcel van Goch heeft zeven kringloopwinkels waar kleding een grote rol speelt. Drie jaar geleden startte hij Mode &zo in het centrum van Dordrecht waar tweedehandsdameskleding wordt verkocht. Ondanks de populariteit van tweedehandskleding ziet Van Goch wel een groeiend probleem: fast fashion, van webwinkels als Shein en Temu. De kleding die hiervan afkomstig is, kan volgens hem nauwelijks gerecycled worden omdat de kwaliteit zo slecht is.

