Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

Zilvervisjes, je kent ze wel. De kleine insecten verschuilen zich in donkere hoekjes en trippelen 's nachts door je huis heen. De glanzende indringers lijken onschadelijk, maar zijn volgens schoonmaakexpert Marja Middeldorp notoire bacteriën- en schimmelverspreiders. Ze geeft een aantal nuttige tips om van deze ongenode gasten af te komen, zonder dat je je toevlucht hoeft te nemen tot chemische bestrijdingsmiddelen.

Marja gruwelt van de beestjes: “Ze zijn echt onhygiënisch. Dat komt omdat onder hun pootjes bacteriën en schimmels blijven plakken die ze vervolgens door het hele huis verspreiden. Maar de beestjes weg krijgen is echt heel lastig en heeft tijd nodig, want ze kunnen heel lang zonder voedsel.”

Wat zijn zilvervisjes eigenlijk?

Een zilvervisje is een klein, vleugelloos insect dat zijn naam dankt aan zijn zilverkleurige, glanzende schubben. Ze eten zetmeelhoudende en koolhydraatrijke producten, zoals broodkruimels, pasta, meel en aardappelen. Deze diertjes zijn in alle seizoenen actief, maar voelen zich vooral thuis in vochtige omgevingen zoals badkamers en keukens. Ze verstoppen zich graag in kieren en gaten, omdat ze niet van daglicht houden, en kunnen zelfs meeliften met spullen die je in huis haalt.

Als je ze in groten getale in huis aantreft, is het hoog tijd voor actie. "Ze kunnen behoorlijke schade aanrichten aan schilderijen, behang en boeken," waarschuwt Marja in het AD . "Zit je behang los? Plak het snel weer vast, want dat is een uitnodiging voor zilvervisjes om zich erachter te nestelen."

Hoe voorkom je een zilvervisjesplaag?

1. Verlaag de luchtvochtigheid

"Voorkomen is beter dan genezen", zegt Marja resoluut. “Zilvervisjes houden van vocht. Houd de luchtvochtigheid in huis dus lager dan 50 procent. Dan heb je geen last van zilvervisjes. Met een hygrometer kun je zien wat de luchtvochtigheid in huis is.” Is die te hoog? Dan is het zaak om je huis goed te luchten en te ventileren. "Ventileer wel met schone lucht, dus zorg dat je mechanische ventilatie schoon is. Daarnaast kun je ook vochtvreters of een luchtontvochtiger plaatsen. De kledingkast lucht je het beste overdag, want zilvervisjes houden niet van daglicht.”

2. Sluit aangebroken verpakkingen goed af

Een andere tip van Marja is om je huis regelmatig te stofzuigen en aangebroken verpakkingen in de keuken goed af te sluiten. “Zilvervisjes zijn echt net acrobaten en klimmen zo in je keukenkastjes. Als je het dan eet, zou je zomaar ziek kunnen worden. En zie je een spinnenweb? Rustig laten zitten. Spinnen zijn de natuurlijke vijand van zilvervisjes.”

3. Gebruik een oud laken en gips als val

Heb je vooral last van zilvervisjes in de badkamer? Dan kun je ze vangen met een simpel oud laken en wat gips. "In je bad of douche leg je het oude laken dat je vochtig hebt gemaakt. Daarover strooi je gipspoeder. Doe dit wel in de avond, want zilvervisjes worden vooral 's nachts actief. De zilvervisjes komen hierop vast te zitten. De volgende morgen rol je het op en gooi je het in een afgesloten plastic zak weg."

4. Maak gebruik van citroensap en lavendelolie

Wil je het de zilvervisjes echt lastig maken? Dan kun je citroensap en lavendelolie gebruiken. "Daar houden ze helemaal niet van’’, vertelt Marja. “Dat spray of druppel je op de plekken waar je denkt dat ze zitten. Kruidnagel werkt ook. Dat kun je bijvoorbeeld in je kleding- of linnenkast leggen. Dat ruikt nog lekker ook en wordt ook gebruikt tegen motten.”

5. Zet een val met aardappel

Omdat zilvervisjes dol zijn op aardappels, kun je die gebruiken om een val te maken. "De geur en de koolhydraten vinden ze heerlijk’’, zegt Marja. “Voor deze val hol je een paar rauwe aardappels uit en die stop je in een zakje. De zilvervisjes komen erop af. De volgende morgen knoop je het zakje dicht en ben je weer van een heleboel zilvervisjes af.”

Schoonmaken alleen is niet genoeg

Marja benadrukt dat je meer moet doen dan alleen schoonmaken om van zilvervisjes af te komen. "Een sopje alleen is niet voldoende. Vergeet niet om je bed regelmatig te luchten, want ook daar kruipen ze graag in. En heb je lang gedoucht? Maak dan je oren goed droog, want een zilvervisje zou daar zo in kunnen kruipen. Brrr."