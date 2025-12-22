ECONOMIE
John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 22 december 2025 om 11:48
AP25351788091172-e1766069173719
Is Donald Trump nog toerekeningsvatbaar? Wordt de wereld geregeert door een halve gare? Psycholoog ziet groeiende tekenen van angst, hypomanie en dementie.
Donald Trump lijkt steeds minder grip te hebben op zichzelf. Dat concludeert klinisch psycholoog dr. John Gardner, voormalig hoogleraar aan Johns Hopkins University, in een gesprek met The Daily Beast Podcast. Volgens Gardner vertoont de oud-president al jaren kenmerken van kwaadaardig narcisme en hypomanie, maar de recente publieke optredens doen vermoeden dat daar nu ook cognitieve achteruitgang bijkomt.
Tijdens Trumps zogenoemde “kersttoespraak” – waarin hij het Amerikaanse volk toesprak terwijl hij de finale van het tv-programma Survivor onderbrak – viel vooral zijn razendsnelle spraaktempo op. Gardner: “Hij sprak bijna twee keer zo snel als normaal. Dat duidt op een verandering van mentale status. Zijn angst om kiezers te verliezen lijkt zijn hypomanie te hebben aangewakkerd.”
Volgens de psycholoog gedraagt Trump zich al langer als iemand op het bipolaire spectrum: niet volledig manisch, maar in een voortdurende staat van opgejaagdheid en overprikkeling. Zijn nachtelijke stortvloed aan Truth Social-berichten – soms meer dan honderd per etmaal – past in dat patroon. Daarnaast doen hardnekkige geruchten de ronde dat Trump prestatiemedicatie zoals aderall gebruikt om scherp te blijven tijdens optredens.
Gardner stelt dat Trumps publieke optreden “een machinegeweer van leugens” is geworden: een stroom verkeerde beweringen die nauwelijks nog te corrigeren valt. Dat gedrag komt volgens hem voort uit een mengsel van kwaadaardig narcisme, psychopathie en beginnende dementie. Waar sommige leugens bewust misleidend zijn, gelooft Trump andere onwaarheden misschien zelf – of herinnert hij zich gebeurtenissen verkeerd, een symptoom dat bij dementie vaker optreedt.
Het leuke, maar zijn onzinnige verhaal over zijn om en de Uno-bomber
Een frappant voorbeeld is zijn verzonnen verhaal dat zijn oom, MIT-professor John Trump, ooit de Unabomber als student had. In werkelijkheid zat de Unabomber op Harvard en overleed Trumps oom jaren voordat diens ware identiteit bekend werd. “Dit soort vervormde herinneringen zie je veel bij dementie,” aldus Gardner.
De psycholoog is niet de enige die vraagtekens zet bij Trumps geestelijke gezondheid, maar hij behoort tot de weinige professionals die het patroon consequent blijven volgen – van Trumps televisiejaren tot zijn presidentschap. Zijn oordeel is ontnuchterend: “We zien een man die zowel bang als opgejaagd is, een combinatie die gevaarlijk kan zijn bij iemand met zijn macht en invloed.”

