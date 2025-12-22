Orthorexia is de eetstoornis van deze tijd: een ziekelijke fixatie op “puur” en “gezond” eten , die lang niet altijd als probleem wordt herkend. De naam komt uit het Grieks: ortho (juist) en orexis (eetlust) – letterlijk dus een “juiste eetlust”, maar in de praktijk slaat het door naar obsessie.

Mensen met orthorexia schrappen stap voor stap hele voedselgroepen – eerst suiker en gluten, dan zuivel en granen, daarna alles met “additieven” of “bespoten” ingrediënten – tot er nog maar een handvol “veilige” producten overblijft. Dat lijkt gezond, maar leidt vaak tot tekorten, gewichtsverlies, angst rond eten en sociale isolatie, omdat spontaan uit eten gaan simpelweg niet meer kan.

De grens tussen gezond bezig zijn en ziekelijk geobsedeerd raken is dun. Een nuttige vuistregel van behandelcentra: als eten je leven kleiner maakt in plaats van groter, is het tijd om hulp te zoeken.