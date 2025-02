ABN AMRO: energielasten huishoudens gaan niet snel flink omlaag

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse huishoudens zijn tegenwoordig bijna een kwart meer kwijt aan energielasten dan zeven tot acht jaar geleden, hebben economen van ABN AMRO berekend. De kenners verwachten daarbij dat de kosten van gas en elektriciteit niet snel weer flink omlaag gaan.

"Als we vooruitkijken dan lijkt een sterke daling van de energielasten voor huishoudens onwaarschijnlijk. Ramingen voor de gasprijs wijzen op slechts een kleine daling in 2025 en 2026. In historisch perspectief blijven energieprijzen dus op een hoog niveau. Een daling van de energielasten van huishoudens zal dus vanuit besparingen op het energieverbruik moeten komen", schrijven de deskundigen in een woensdag gepubliceerde analyse.

Vooral de afgelopen twee jaar is de rekening flink gestegen na de energiecrisis van 2022 door de Russische inval in Oekraïne en het dichtdraaien van de gaskraan uit Rusland. In de jaren daarvoor waren de energielasten daarentegen vrij constant.

Tijdens die energiecrisis zelf was volgens de cijfers sprake van flinke schommelingen, merken de deskundigen van de bank verder op. In 2022 zorgde de uitkering van de energiecompensatie in november en december aan elk huishouden in Nederland voor een daling van de lasten met 380 euro. De energielasten van een doorsnee huishouden daalden hierdoor in 2022 met ongeveer 19 procent.

Uit de berekening komt verder naar voren dat de energielasten van huurders sterker zijn gestegen dan die van woningeigenaren. Iemand die in een huurhuis woont, heeft vaak maar weinig andere energiebesparingsopties dan bijvoorbeeld de verwarming uitzetten, terwijl huizenbezitters ook de mogelijkheid hebben energiebesparende investeringen te doen.

De economen erkennen wel dat huurders over het algemeen een lagere energierekening hebben dan woningeigenaren. Dit verschil zorgde ervoor dat huurders in 2022 een grotere daling van hun energielasten ervaarden, omdat de 380 euro energiecompensatie voor beide groepen hetzelfde was.