Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

Het was een merkwaardig schouwspel: de paria Poetin werd in Alaska ontvangen als een held. Om zeer tevreden weer terug te vliegen. Trump , die al twee jaar zegt dat hij de oorlog in één dag zal beëindigen, en die een week geleden nog dappere teksten had, bereikte niets. Zelfs in het interview met Fox News' Hannity wist hij er geen positieve draai aan te geven.

Alistiar Cambell, de man die Blair groot maakte en nog altijd een vooraanstaand politiek-duider: "Er valt niets van te begrijpen. Alle buitenlandse gasten worden door Trump beledigd en gekleineerd. Maar Poetin niet. Trump vindt het ook heerlijk om aan het begin van een gesprek de pers binnen te laten en dan nare dingen te zeggen over zijn gast. Iedereen moet daar aan meedoen. Maar Poetin niet. Er is eigenlijk maar één logische verklaring: Trump is bang voor Poetin. En waarom? Rusland stelt niet veel voor, de economie is net zo groot als die van Spanje. Je gaat je dan toch afvragen of het waar is dat Poetin iets weet of heeft over Trump.

Uit Europa en Oekraïne kwamen tamelijk nietszeggende reacties.

De gezamenlijke Europese leiders: "We herbevestigen onze steun aan Oekraïne en blijven druk uitoefenen op Rusland totdat de oorlog stopt."

De Oekraïense president Zelensky waarschuwde dat er geen beslissingen genomen kunnen worden zonder Oekraïne. Wat de twee leiders ook bespreken, Oekraïne gaat niet zomaar akkoord."