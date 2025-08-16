ECONOMIE
Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

Opinie
door Gerard Driehuis
zaterdag, 16 augustus 2025 om 8:20
acaa98fa
We nemen Rusland uiterst serieus. En van Oekraïners valt dat te begrijpen. Maar verder? Geografisch is Rusland enorm, maar economisch is het een dwerg. De Russische economie is zo groot als die van Nederland en België samen.
Dus vergeleken met de NAVO-landen stelt Rusland helemaal niets voor
acaa98fa
Scherm­afbeelding 2025-08-16 om 08.26.15
En dus zijn ook de defensie-uitgaven van de NAVO-landen nu al veel groter dan die van Rusland.
De defensieuitgaven van Rusland en die van de NAVO-landen laten een sterk contrast zien:

Rusland

  • Defensie-uitgaven in 2025: Omgerekend rond de 120 tot 149 miljard dollar per jaar (13,5 biljoen roebel / ca. 120 miljard euro).Dat is ongeveer 6% tot 9% van het Russische bbp. Defensie consumeert nu meer dan 30% van de federale staatsbegroting..

NAVO-landen (samen)

  • Gecombineerde defensie-uitgaven NAVO (2025): Huidig niveau (2025): circa 2.124 miljard dollar per jaar (inclusief VS). Indien alle NAVO-landen de nieuwe norm van 5% van het bbp halen, zou het gezamenlijke bedrag stijgen naar ruim 2,4 biljoen (2.400 miljard) dollar per jaar.Dit is meer dan 14 keer zoveel als Rusland op jaarbasis.

Overzichtstabel

Rusland (2025)NAVO-landen samen (2025)
Defensieuitgaven$120–149 miljard$2.124 – $2.400 miljard
% van bbp6%–9%Doel 5% (meestal 2–3,5% in 2025)
Relatief1x14–16x groter dan Rusland (ruwweg)
Kortom: Rusland besteedt een groot deel van zijn economie aan defensie, maar het NAVO-blok geeft in absolute bedragen vele malen meer uit aan defensie dan Rusland.
Rusland heeft ook geen indrukwekkende staat van dienst als oorlogsmachine. Recent: Rusland werd weggejaagd uit Afghanistan en is er na 3 jaar nog op geen stukken na in geslaagd het veel kleinere Oekraïne te overmeesteren.
Voordat we de sociale zekerheid en de zorg gaan afbreken om tanks te kopen zou nog eens objectief moeten worden onderzocht op dat echt nodig is.

