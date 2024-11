3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

Psycholoog Lachlan Brown beschrijft signalen die kunnen wijzen op relaties waarin mensen niet oprecht om je geven, variërend van een gebrek aan actief luisteren tot het niet respecteren van persoonlijke grenzen.

Niet aan actief luisteren

Actief luisteren is een essentieel onderdeel van oprechte relaties. Mensen die werkelijk om je geven, nemen de tijd om aandachtig naar je te luisteren, de betekenis van je woorden te begrijpen en bedachtzaam te reageren. Als iemand regelmatig afgeleid lijkt, snel van onderwerp verandert of vergeet wat je hebt gezegd, kan dit duiden op een gebrek aan oprechte interesse. Dit gebrek aan aandacht is een duidelijk signaal dat de relatie mogelijk opnieuw geëvalueerd moet worden.

Afwezigheid als je ze echt nodig hebt

In tijden van crisis komt de ware aard van relaties naar voren. Mensen die oprecht om je geven, zullen er voor je zijn tijdens moeilijke periodes. Echter, degenen die niet werkelijk betrokken zijn bij jouw welzijn, hebben de neiging om lastige gesprekken te vermijden of zelfs te verdwijnen wanneer je hun steun het meest nodig hebt.

Ze kiezen ervoor zich te concentreren op hun eigen comfort in plaats van jou bij te staan. Dit gedrag kan een duidelijke indicatie zijn dat de relatie niet gebaseerd is op wederzijdse zorg en betrokkenheid.

Onbetrouwbaar gedrag

Betrouwbaarheid vormt een hoeksteen van elke gezonde relatie. Wanneer iemand herhaaldelijk zijn beloftes niet nakomt, belangrijke data vergeet of op het laatste moment afspraken afzegt, kan dit wijzen op een gebrek aan consideratie en respect voor jouw tijd en gevoelens

Dit patroon van onbetrouwbaar gedrag, vooral als het steeds vaker voorkomt, laat zien dat jij geen prioriteit bent voor deze persoon.

Veelvuldig vergeten van afspraken

Laatst-minuut annuleringen zonder geldige reden

Negeren van belangrijke data in jouw leven

Inconsistent gedrag en gebroken beloftes

Deze signalen kunnen aangeven dat het tijd is om de relatie te heroverwegen en grenzen te stellen om je eigen welzijn te beschermen.

Wat Kun Je Doen?

Als je deze signalen herkent in je relaties , is het belangrijk om actie te ondernemen voor je eigen welzijn. Overweeg de volgende stappen: