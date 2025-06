ABN AMRO richt zich met nieuwe onlinebank op jongere generatie

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO komt met een nieuwe digitale bank gericht op jongeren, genaamd BUUT. Dat heeft het financiële concern dinsdag aangekondigd. Die nieuwe speler heeft ABN AMRO naar eigen zeggen in twaalf maanden opgebouwd met het team van betaalverzoekenapp Tikkie. Hiermee lijkt ABN AMRO meer de concurrentie aan te gaan met andere onlinebanken, zoals bunq en Revolut.

Volgens commercieel directeur Annerie Vreugdenhil biedt BUUT straks alles wat mensen van een bank kunnen verwachten, "maar dan een Tikkie anders". In een verklaring spreekt ze van een "frisse look & feel, tone of voice en gebruikerservaring die iedereen kent van Tikkie".

ABN AMRO stelt dat jongeren grip op hun geldzaken kunnen verliezen omdat ze denken dat ze meer of minder kunnen uitgeven dan daadwerkelijk het geval is. De manier waarop BUUT is vormgegeven zou helpen dat te voorkomen. De app, die na de zomer beschikbaar komt, is gebouwd op het Tikkie-platform en wordt ondersteund door de systemen van ABN AMRO zelf.