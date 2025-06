Sabalenka naar laatste vier op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Aryna Sabalenka heeft voor de tweede keer de halve finales bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld uit Belarus rekende in twee sets af met de als achtste geplaatste Zheng Qinwen uit China: 7-6 (3) 6-3.

Sabalenka bereikte in 2023 ook de laatste vier op het grandslamtoernooi in Parijs. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze treft de winnares van de partij tussen Elina Svitolina uit Oekraïne en titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen.

Zheng won haar olympische titel afgelopen zomer op het gravel in Parijs en begon sterk. Ze liep uit naar 3-1. Sabalenka kwam echter terug tot 4-4 en was daarna de beste in de tiebreak. In de tweede set kwam de Belarussische een break voor op 3-2. Zheng knokte zich meteen terug, maar verloor daarna nog een keer haar opslagbeurt. Op 5-3 benutte Sabalenka meteen haar eerste matchpoint.