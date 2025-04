ABN AMRO sluit hoofdkantoor vrijdag om pro-Palestinademonstratie

AMSTERDAM (ANP) - Het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Amsterdamse Zuidas is vrijdag uit voorzorg dicht om een aangekondigde pro-Palestinademonstratie. De bank koos hiervoor met het oog op "de veiligheid van collega's en bezoekers in en rond het pand", bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van AT5.

Volgens de bank is op vrijdagen sowieso al een deel van de collega's vrij of thuis aan het werk. "Het is een rustige dag en we hebben het op tijd aangekondigd, zodat mensen er rekening mee konden houden. Het heeft geen impact op onze dienstverlening", zegt de woordvoerder.

AT5 schrijft dat ook onder meer kantoorpanden Regus en Symphony Offices gesloten zijn als de demonstratie op de Zuidas om 14.00 uur begint. Demonstranten zouden het verder onder meer hebben voorzien op de banken Mizuho en BNP Paribas, verzekeraar AXA en beleggingsbeheerbedrijf VanEck.