Reisbranche wil dat Den Haag verbod fossiele reclames schrapt

DEN HAAG (ANP) - Den Haag moet het verbod op fossiele reclames schrappen, stellen reisorganisaties voor de rechtbank in Den Haag. Sinds 1 januari geldt in de gemeente een reclameverbod voor producten die fossiele brandstoffen gebruiken. Daaronder vallen ook vliegreizen. Den Haag is de eerste gemeente die zo'n verbod heeft doorgevoerd.

Tot 1 mei is er een overgangsregeling waarin nog geen boetes worden uitgedeeld. Daarna moeten exploitanten van buitenreclame zich echt aan de regels gaan houden. Reisbranchevereniging ANVR heeft samen met TUI dit kort geding aangespannen. De partijen vinden het verbod onder meer in strijd met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap.

Volgens de advocaat van de gemeente is de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting "gering" en bovendien gerechtvaardigd. "Klimaatverandering en luchtvervuiling is slecht voor de inwoners van Den Haag."