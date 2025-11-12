ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ABN AMRO winnaar op Damrak na overname NIBC

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 17:44
anp121125166 1
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO mocht zich woensdag de winnaar noemen bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bankconcern kondigde aan zijn kleinere branchegenoot NIBC Bank over te nemen voor ongeveer 960 miljoen euro. Ook kwam ABN AMRO met cijfers. Beleggers zetten het aandeel 2,7 procent hoger.
Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector. Volgens topvrouw Marguerite Bérard biedt de overname een "unieke kans" om de positie op de Nederlandse markt te versterken en de winstgevendheid te verbeteren.
De algehele stemming op het Damrak was terughoudend na het stevige koersherstel in de afgelopen twee dagen. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 968,51 punten. Dinsdag sloot de hoofdindex 1 procent hoger, mede door een flinke koerswinst van betaalbedrijf Adyen en de hoop op een einde aan de shutdown van de Amerikaanse overheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Loading