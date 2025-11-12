ABN AMRO winnaar op Damrak na overname NIBC

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO mocht zich woensdag de winnaar noemen bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bankconcern kondigde aan zijn kleinere branchegenoot NIBC Bank over te nemen voor ongeveer 960 miljoen euro. Ook kwam ABN AMRO met cijfers. Beleggers zetten het aandeel 2,7 procent hoger.

Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector. Volgens topvrouw Marguerite Bérard biedt de overname een "unieke kans" om de positie op de Nederlandse markt te versterken en de winstgevendheid te verbeteren.

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend na het stevige koersherstel in de afgelopen twee dagen. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 968,51 punten. Dinsdag sloot de hoofdindex 1 procent hoger, mede door een flinke koerswinst van betaalbedrijf Adyen en de hoop op een einde aan de shutdown van de Amerikaanse overheid.