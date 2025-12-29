Je salaris stijgt, je rente ook: zo wordt 2026 toch duur

Volgens het CBS groeide het Nederlandse bbp in het derde kwartaal van 2025 met 0,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, de sterkste groei sinds eind 2024. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen noemde die groei bij BNR “best oké” – geen sprint, maar ook geen recessieangst. Economen van Rabobank rekenen inmiddels op zo’n 1,7 procent groei in 2025 en 1,1 procent in 2026, wat neerkomt op een langzaam maar redelijk stabiel herstel. rabobank+3 ​youtube​

Tegelijk zie je een heel ander beeld op de geldmarkt. De Europese Centrale Bank heeft haar depositorente na een reeks verlagingen teruggebracht naar rond de 2 procent, een niveau dat monetair gezien eerder “neutraal” dan remmend is. Toch lopen de langere rentes op, omdat beleggers hogere vergoedingen eisen voor langlopende leningen nu inflatie weliswaar daalt, maar hardnekkig rond de doelstelling blijft hangen.​ (hypotheekrente stijgt opnieuw: wat is er gebeurd in de afgelopen weken?)

Voor huishoudens vertaalt dit zich direct naar de maandlasten. De gemiddelde tienjaars hypotheekrente met NHG steeg in de laatste twee maanden van 2025 met ongeveer 0,20 tot 0,30 procentpunt, naar grofweg 3,7 à 3,8 procent. Dat lijkt weinig, maar betekent al snel tientallen euro’s per maand extra, zeker bij hogere hypotheekbedragen. Ook voor ondernemers worden investeringen duurder zodra banken deze hogere kapitaalmarktrentes doorrekenen in hun kredietvoorwaarden.​