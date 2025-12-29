Rode wijn bevat meer polyfenolen, zoals resveratrol, die in laboratoriumstudies gunstige effecten op hart- en bloedvaten laten zien. Dat klinkt aantrekkelijk, maar grote bevolkingsstudies laten geen overtuigend bewijs zien dat deze stoffen in de gebruikelijke drinkhoeveelheden het risico op hartziekten of vroegtijdig overlijden echt verlagen.

Geen veilig niveau

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is alcohol een bewezen kankerverwekkende stof en speelt het een causale rol bij meer dan 200 ziekten, van levercirrose tot hartziekten en diverse vormen van kanker. Een invloedrijk Lancet‑onderzoek concludeerde al dat er “no safe level of alcohol consumption” is: nul glazen minimaliseren het gezondheidsrisico.newsroom.uw+2​

Rode of witte dan?

Wie toch drinkt, doet er vooral goed aan weinig en niet dagelijks te drinken, ongeacht de kleur in het glas. Rode wijn biedt mogelijk een klein theoretisch voordeel door de polyfenolen, maar dat valt in het niet bij de algemene risico’s van alcohol, die bij zowel rode als witte wijn aanwezig zijn.