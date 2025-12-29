Waar wordt het meeste koffie gedronken?

Luxemburg is in 2025 officieel het land waar per hoofd van de bevolking de meeste koffie wordt gedronken: gemiddeld ruim vijf koppen per persoon per dag, meer dan welk ander land dan ook. Nederland hoort daarbij tot de subtop en staat in recente ranglijsten rond plek acht met bijna twee koppen per dag.

Wie zijn de grootste koffiedrinkers?

De nieuwste wereldwijde ranglijst voor 2025 laat zien dat Luxemburg de kroon spant, met gemiddeld 5,31 koppen koffie per persoon per dag. Dat extreem hoge cijfer hangt samen met de vele grenspendelaars: hun consumptie wordt meegerekend in de Luxemburgse statistiek, waardoor het land kunstmatig omhoog wordt gestuwd.

Daarachter domineren de bekende koffiezware Europese landen: Finland, Zweden en Noorwegen volgen met tussen de 2,5 en bijna 4 koppen per dag, waarmee koffie daar nog steeds een vast onderdeel van de dagelijkse routine is. In de Europese Unie als geheel is koffie inmiddels zelfs de meest geconsumeerde warme drank, belangrijker dan thee, met Duitsland als grootste afzetmarkt in absolute liters.

Hoe doet Nederland het?

Nederland staat volgens recente internationale overzichten op plaats ach t, met gemiddeld 1,79 koppen koffie per persoon per dag. Dat ligt lager dan Scandinavië, maar nog altijd duidelijk hoger dan grote koffielanden als Frankrijk, Italië of het Verenigd Koninkrijk, die onder de 1,5 kop per dag blijven.mr-bean+1​

Opvallend is dat de Nederlandse koffieconsumptie in totaal al jaren stabiel tot licht dalend is: rond de 60.000 ton per jaar en een lichte krimp sinds 2019, ondanks de opmars van hippe koffiebars en specialty coffee. De klassieke filterkoffie en capsulemachines blijven populair, maar groei zit vooral in kwaliteitssegmenten en duurzame of fairtrade-varianten, met name in steden als Amsterdam.

Waarom drinken sommige landen zoveel koffie?

In de kopgroep van koffiedrinkers spelen cultuur en klimaat een grote rol: in Noord-Europa horen meerdere koffiepauzes per dag – van de Finse “kahvitauko” tot de Noorse kantoorbreak – gewoon bij het werkende leven. In veel van die landen is een koffiepauze zelfs verankerd in arbeidsafspraken: koffie is er geen luxe, maar een bijna vanzelfsprekend recht op de werkvloer.

Tegelijkertijd zie je een ander patroon in opkomende economieën: landen als China drinken nog relatief weinig koffie per hoofd, maar laten wel groeicijfers van twintig procent per jaar zien, wat wijst op een toekomstige verschuiving van thee naar koffie bij jongere stedelijke consumenten. Aan de onderkant bungelt India, waar ondanks grote productie nauwelijks koffie wordt gedronken en thee cultureel nog altijd domineert.