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ABP krijgt goedkeuring voor overstap naar nieuw pensioenstelsel

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 11:06
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HEERLEN/AMSTERDAM (ANP) - Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft van toezichthouder De Nederlandsche Bank goedkeuring gekregen om het huidige pensioen over te zetten naar de vernieuwde pensioenregeling. Dat meldt het grootste pensioenfonds van Nederland vrijdag.
De Nederlandsche Bank heeft als toezichthouder de taak erop toe te zien dat voor alle deelnemers de overgang naar de vernieuwde pensioenregeling evenwichtig uitpakt. In de afgelopen periode heeft de centrale bank alle documentatie bestudeerd die ABP heeft ingediend. Het komende halfjaar werkt ABP verder aan de voorbereidingen voor de overgang naar de vernieuwde pensioenregeling per 1 januari 2027.
Yolanda Verdonk-van Lokven, uitvoerend bestuurder Pensioenen ABP, spreekt van "een belangrijke mijlpaal", waar het pensioenfonds in de afgelopen jaren met veel partijen aan heeft gewerkt. Hoeveel geld ABP uiteindelijk kan verdelen, hangt volgens haar af van de financiële situatie op 1 januari 2027.
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