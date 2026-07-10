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Nog geen meldingen van Nederlanders bij bosbranden Spanje

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 11:16
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DEN HAAG (ANP) - Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn bij de bosbranden in de Spaanse regio Andalusië. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken op vrijdagochtend laten weten. Ook zijn er geen aanvragen gedaan bij de ambassade in Madrid voor consulaire bijstand.
In de nacht van donderdag op vrijdag brak een grote brand uit in Zuid-Spanje, waarbij tot nu toe elf doden zijn gevallen, waaronder vermoedelijk vier Britten. De Spaanse autoriteiten houden er rekening mee dat de meeste slachtoffers, zo niet allemaal, uit het buitenland komen. Het is de dodelijkste natuurbrand in Spanje sinds 2005. De brandweer is op dit moment nog bezig het vuur onder controle te krijgen.
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