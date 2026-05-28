Nederland verlengt Patriot-missie in Polen met een half jaar

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 10:15
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse Patriots blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een ander deel van de inzet om een cruciaal knooppunt voor hulp aan Oekraïne te verdedigen wordt wel teruggehaald. Het gaat daarbij om een Nasams-luchtafweersysteem en antidronesystemen, meldt het kabinet aan de Tweede Kamer.
De huidige missie met ongeveer driehonderd militairen duurt ook zes maanden en loopt volgende maand af. Er staan momenteel twee Nederlandse Patriot-batterijen om het logistieke centrum van de NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) te beschermen. Met de luchtverdediging blijven zo'n 150 militairen in Polen.
"Met het verlengen van onze Patriot-inzet geeft Nederland gehoor aan een verzoek van de NAVO en Polen", laat minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) weten. "Dit besluit onderstreept onze steun aan Oekraïne."
Haar voorganger Ruben Brekelmans zei in december tijdens een bezoek aan de missie al niet uit te sluiten dat de inzet langer zou duren.
