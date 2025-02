ACM berispt bedrijf om mogelijke marktmanipulatie bij gashandel

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een groot internationaal bedrijf op de vingers getikt. Het bedrijf, een "grote speler" waarvan de naam niet is bekendgemaakt, heeft volgens de toezichthouder mogelijk de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas gemanipuleerd.

De Nederlandse groothandelsmarkt voor gas (TTF) is veruit de grootste in Europa. "Het is belangrijk dat prijzen hier op een eerlijke manier tot stand komen", aldus de ACM in een toelichting. "De handel op de Nederlandse TTF heeft veel impact op energieprijzen die consumenten en bedrijven in Nederland en in andere Europese landen moeten betalen."