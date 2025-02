Meer verkeer door Westerscheldetunnel sinds deels afschaffen tol

BORSSELE (ANP) - Het aantal passages door de Westerscheldetunnel is toegenomen sinds de verbinding tolvrij is gemaakt voor auto's en motoren. De exploitant registreerde in januari 12 procent meer ritten door de tunnel dan in dezelfde periode in 2024.

"Hoewel de gedeeltelijke tolvrijmaking ongetwijfeld een rol speelt, is er ook sprake van verwachte groei", meldt de exploitant. Vooral in de weekenden is het drukker in de tunnel die Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen verbindt. Dan rijdt er 14 procent meer verkeer door de tunnel dan vorig jaar. Het aantal passages op doordeweekse dagen is met 10 procent gestegen.

Sinds 30 december kunnen auto's en motoren gratis door de Westerscheldetunnel. Het Rijk stelde 146,5 miljoen euro beschikbaar om de tunnel vervroegd tolvrij te kunnen maken. Dat geld is bedoeld om het verlies aan inkomsten door de tolheffing te compenseren. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar.