ACM dwingt reizendeals.nl tot aanpassingen website

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft reizendeals.nl opgedragen om consumenten duidelijker te informeren over zijn aanbod. De reizenwebsite verkoopt pakketreizen met een verrassingselement via een veilingsysteem onder tijdsdruk en Nederlandse en Belgische consumenten hadden bij de toezichthouder geklaagd over de extra kosten die erbij kwamen.

Naast de extra kosten was het volgens de ACM voor consumenten ook onduidelijk dat wanneer zij het winnende bod hadden uitgebracht, zij vastzaten aan de reis. Sommige consumenten dachten dat zij nog in het biedingsproces zaten en konden afzien van de reis. Dit wilden zij omdat de prijs die zij voor de reis moesten betalen veel hoger was dan het bod dat ze hadden gedaan.

Reizendeals moet nu alle verplichte extra kosten van de reis in de prijs opnemen. Ook moet het bedrijf de totaalprijs voor de reis tonen voordat de consument definitief een bod doet. Omdat de aangeboden reizen voor twee personen zijn bedoeld, moet de totaalprijs voor twee personen getoond worden. Ook moet Reizendeals de biedknop aanpassen, zodat het voor de consument duidelijk is dat hij moet betalen als hij de veiling wint. Reizendeals moest deze aanpassingen voor 20 november hebben doorgevoerd. Volgens de ACM heeft het bedrijf dat inmiddels gedaan.