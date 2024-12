Belg Abdi gaat voor derde zege in marathon Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Belgische atleet Bashir Abdi gaat in april voor de derde keer de marathon van Rotterdam proberen te winnen. Ook is de nummer 2 van de Olympische Spelen van Parijs mogelijk uit op een aanscherping van zijn Europees record, dat hij in 2021 in Rotterdam liep (2.03.36). Ook vorig jaar finishte de 35-jarige Abdi als eerste op de Coolsingel.

Abdi is de eerste topatleet van wie de marathon van Rotterdam de deelname heeft bekendgemaakt. De Gentenaar licht komende week toe wat zijn plannen zijn voor de 44e editie van de marathon van Rotterdam.

Abdi werd afgelopen zomer tweede op de olympische marathon, achter de Ethiopiër Tamirat Tola. Dit voorjaar was zijn vriend Abdi Nageeye de beste in Rotterdam.