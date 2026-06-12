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Frauderende crypto-topman Bankman-Fried verliest hoger beroep

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:27
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, heeft zijn hoger beroep verloren. Een federaal hof in de Verenigde Staten verwierp de beweringen dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Bankman-Fried werd in 2023 tot 25 jaar cel veroordeeld vanwege fraude rondom het omgevallen cryptoplatform.
Een panel van drie rechters weigerde vrijdag unaniem dit vonnis te vernietigen. Bankman-Fried kan nu nog in beroep gaan bij het voltallige hof en bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ook heeft hij een gratieverzoek ingediend bij president Donald Trump.
Bankman-Fried richtte FTX op in 2019 en groeide in korte tijd uit tot een van de bekende gezichten in de cryptowereld. Met zijn eigen platform verdiende hij miljarden, maar in 2022 viel het bedrijf om. Klanten konden opeens niet meer bij hun geld. Daarop werd de topman verdacht van het wegsluizen van 8 miljard dollar van die klanten, wat het een van de grootste financiële fraudes ooit maakt.
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