ACM heeft langer nodig voor beslissing over havengelden Schiphol

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over de havengelden van Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen hadden bezwaar aangetekend tegen deze tarieven, die zij betalen om gebruik te kunnen maken van de luchthaven. Zij vonden deze te hoog. De toezichthouder komt nu medio mei met een oordeel. In de tussentijd gaan de door Schiphol vastgestelde havengelden gewoon in.

De ACM heeft veel klachten ontvangen over de tarieven en voorwaarden die op 1 april in werking treden. Om die allemaal te beoordelen, heeft de toezichthouder meer tijd nodig. Mocht de ACM besluiten dat Schiphol de havengelden moet aanpassen, dan zullen deze met terugwerkende kracht worden verrekend. Ook zal de luchthaven dan binnen vier weken nieuwe tarieven moeten vaststellen.