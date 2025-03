Rutte: geen goed moment voor VS en Europa om elkaar los te laten

WARSCHAU (ANP) - De Verenigde Staten en Europa zouden er heel onverstandig aan doen om elkaar juist op dit moment los te laten, waarschuwt NAVO-topman Mark Rutte. Het vanzelfsprekende verbond van de westerse landen vertoont barsten nu de Amerikaanse bescherming niet meer gegarandeerd lijkt. Maar ze kunnen niet zonder elkaar, benadrukte Rutte woensdag.

"Laat ik volstrekt helder zijn: dit is niet het moment om alleen verder te gaan", zei Rutte in een toespraak in Warschau. "Niet voor Europa en niet voor Noord-Amerika. De mondiale veiligheidsuitdagingen zijn te groot voor ieder van ons om in ons eentje tegemoet te treden." Wie Europa en de VS en Canada veilig wil houden, kan volgens hem niet zonder de NAVO.

Net als president Donald Trump koppelt Rutte de Amerikaanse beschermingsgelofte aan een grotere bijdrage van Europese bondgenoten aan de alliantie. "Ja, Europa moet weten dat Uncle Sam ons nog altijd dekt. Maar Amerika moet ook weten dat zijn NAVO-bondgenoten meer zullen doen."

Het moet dan ook uit zijn met "beperkingen" en "gaten" in de slagkracht van Europese bondgenoten, stelt Rutte.