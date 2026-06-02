ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ACM legt boetes op aan bedrijven om vervalsing

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 12:37
anp020626089 1
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt boetes op aan bedrijven actief in de grond-, weg- en waterbouw vanwege vervalsing bij een gemeentelijke aanbesteding. Bij de verboden afspraak waren drie bedrijven betrokken: Bouwhuis, Timmerhuis en Van Gelder. Zij spraken onderling hun inschrijfprijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen, aldus de ACM.
De toezichthouder zegt dat de bedrijven hebben meegewerkt aan een versnelde afhandeling en de overtredingen hebben erkend. Daarom krijgen ze korting op de boete. Timmerhuis krijgt een boete van 30.000 euro, als uiteindelijke winnaar van de opdracht, en Bouwhuis moet 15.500 euro betalen. Van Gelder krijgt geen boete omdat die als eerste de verboden afspraken heeft gemeld bij de ACM en daarmee het onderzoek mogelijk maakte. Daarom krijgt Van Gelder clementie.
"Bedrijven moeten onafhankelijk inschrijven op aanbestedingen. Prijsafspraken en afspraken over wie een opdracht wint zijn verboden en benadelen opdrachtgevers", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

129489389_m

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Vertrouwen in kabinet-Jetten stort in: "Het is een bende"

128301035_m

Massaontslagen zijn misschien niet eens het grootste probleem van AI. Dat is een gebrek aan zingeving

Loading