Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

De oorlog in Oekraïne heeft al aan bijna 500.000 Russische soldaten het leven gekost. Dat blijkt uit nieuwe informatie van de Britse inlichtingendienst GCHQ. En terwijl de gruwelen aan de frontlinie voortduren, verplaatst de strijd zich steeds nadrukkelijker naar de Russische energievoorziening.

Oekraïense drones vallen op grote schaal raffinaderijen, opslagplaatsen en pompstations aan, met verstrekkende gevolgen voor de Russische economie. Russische militaire bloggers gaan door het lint op Telegram. Ze schofferen Poetin nu openlijk door hem ‘piemeltje’ te noemen.

Recordniveau

Volgens persbureau Bloomberg bereikte het aantal aanvallen in mei een recordniveau. Minstens dertig keer werden doelen binnen de Russische olie-industrie geraakt. En dat begint zijn tol te eisen.

Juist nu de zomervakantie in Rusland op gang komt en de vraag naar brandstof stijgt, neemt de productie af. Daardoor groeit de vrees voor tekorten en hogere prijzen aan de pomp.

Raffinaderijen onder vuur

Volgens Bloomberg waren vorige maand acht van de tien grootste Russische raffinaderijen doelwit van Oekraïense drones.

Opvallend is dat Oekraïne niet alleen meer aanvallen uitvoert, maar ook steeds vaker dezelfde installaties opnieuw raakt. Zo werd de Yanos-raffinaderij van Rosneft en Gazprom Neft drie keer aangevallen. Ook raffinaderijen van Lukoil werden meerdere keren getroffen.

Het doel lijkt duidelijk: niet alleen schade veroorzaken, maar ook voorkomen dat installaties snel kunnen worden gerepareerd.

Kremlin bibbert

Voor Moskou ontstaat daardoor een lastig dilemma. Het land moet voldoende brandstof beschikbaar houden voor de binnenlandse markt, terwijl hogere prijzen politiek gevoelig liggen.

In het verleden leidden stijgende brandstofkosten al tot onvrede en protesten. Bovendien kan een verdere prijsstijging de toch al hoge inflatie verder aanjagen.

Om problemen te voorkomen heeft Rusland inmiddels de export van vliegtuigbrandstof tot eind november verboden. Eerder werden ook al beperkingen opgelegd aan de export van benzine.

Productie op laagste niveau in jaren

De impact op de raffinagecapaciteit wordt steeds zichtbaarder. De dieselproductie daalde in mei met ongeveer tien procent, bovenop een vergelijkbare daling in april.

Analysebureau OilX verwacht dat de gemiddelde Russische raffinageproductie in mei uitkomt op 4,58 miljoen vaten per dag. Dat is ongeveer 13 procent minder dan een jaar geleden en het laagste niveau sinds 2009.

Volgens energiespecialist Sergey Vakulenko van het Carnegie Endowment for International Peace richt Oekraïne zich bovendien steeds vaker op technisch complexe onderdelen van raffinaderijen.

Die zogenoemde secundaire installaties zijn cruciaal voor de productie van benzine en diesel en veel lastiger te vervangen. Door westerse sancties is het voor Rusland bovendien moeilijk om nieuwe onderdelen uit het buitenland te verkrijgen.

Pijpleidingen, opslaglocaties en pompstations

De aanvallen beperken zich niet tot raffinaderijen. Ook exportterminals, pijpleidingen, pompstations en opslaglocaties worden getroffen.

Daardoor wordt het voor Rusland steeds moeilijker om voldoende brandstofvoorraden aan te houden voor de drukke zomermaanden.