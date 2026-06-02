Vertrouwen in kabinet-Jetten stort in: "Het is een bende"

Honderd dagen geleden begon het kabinet-Jetten met voorzichtig optimisme. Inmiddels is daar weinig van over. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat het vertrouwen in de nieuwe regeringsploeg in recordtempo is weggezakt. Waar bij de start nog een derde van de kiezers vertrouwen had in het kabinet, is dat nu nog maar 22 procent.

Dat is een forse terugval, zeker vergeleken met het vorige kabinet. Het kabinet-Schoof begon met een vergelijkbaar vertrouwen van 37 procent en wist dat niveau in de eerste maanden grotendeels vast te houden. Bij Jetten is het beeld heel anders.

"Dit zijn slechte cijfers", zegt politiek verslaggever Fons Lambie bij RTL Nieuws. "Ook binnen de coalitie en in het kabinet wordt erkend: er zijn nog geen resultaten."

Zelfs coalitiekiezers haken af

Niet alleen onder de algemene bevolking neemt het vertrouwen af. Ook kiezers van de regeringspartijen raken teleurgesteld. Volgens opiniepeiler Gijs Rademaker zien veel mensen vooral stilstand.

"Het is een bende, vinden veel kiezers. Alleen D66-kiezers hebben in meerderheid nog vertrouwen in kabinet Jetten. Bij de kiezers van CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, en dat in maar 100 dagen tijd. Coalitiekiezers vinden dat het kabinet tot nu toe te weinig bereikt."

Nul resultaat

Dat gebrek aan zichtbare resultaten lijkt de regering steeds meer op te breken. Slechts 12 procent van de kiezers denkt dat het kabinet in staat is grote maatschappelijke problemen op te lossen. Vooral op het gebied van zorg en armoedebestrijding is het vertrouwen vrijwel verdwenen.

De komende weken moeten cruciaal worden. Het kabinet werkt aan een stikstofpakket, hoopt de druk op de asielopvang te verlagen via de spreidingswet en probeert steun te vinden voor de begroting en hervormingen in de sociale zekerheid.

Hete zomer

Maar volgens Lambie is succes allerminst verzekerd. "Het is hoogst onzeker dat dat lukt. Hoe reageert het platteland op het stikstofpakket? Gaan gemeenten echt meer asielopvang regelen? Is de oppositie echt bereid om een deal te sluiten? Lukt dat allemaal niet, dan dreigt een zomer en herfst vol protest en onvrede en zijn de vertrouwenscijfers van het kabinet-Jetten straks nog lager."

Ook Rob Jetten zelf ontkomt niet aan de kritiek. Bij zijn aantreden had bijna de helft van de kiezers vertrouwen in hem als premier. Inmiddels is dat nog ongeveer een derde.

Gebrek aan leiderschap

"We zien dat kiezers Jetten nog wel even sympathiek en betrouwbaar vinden, maar het lukt hem niet om mensen en partijen met elkaar te verbinden. Ook zijn leiderschap valt kiezers tegen", zegt Rademaker.

Voor een minderheidskabinet dat afhankelijk is van oppositiesteun is dat geen geruststellende uitgangspositie.