ACM onderzoekt twijfelachtige duurzaamheidsclaims koffie en cacao

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet binnen de levensmiddelensector het grootste aantal mogelijk misleidende claims in de koffie- en cacaoketen. De toezichthouder vindt dit aanleiding voor extra onderzoek.

"Het gebruik van vage of algemene termen als 'duurzaam' of 'verantwoord geteeld' kan consumenten misleiden, omdat het onduidelijk is welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun claims juist, eerlijk en goed onderbouwd zijn, zodat consumenten deze kunnen gebruiken om een duurzame keuze te maken", stelt de ACM. Consumenten kunnen lastig beoordelen of deze claims kloppen.

Duurzaamheidsclaims op koffie- en chocoladeverpakkingen gaan niet alleen over het klimaat, maar ook over arbeidsomstandigheden, mensenrechten en dierenwelzijn. "Deze producten komen uit tropische landen waar bij de productie ontbossing, verlies van biodiversiteit en bodemuitputting een rol kunnen spelen."