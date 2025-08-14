ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drukte op de weg neemt vanaf maandag toe, waarschuwt RWS

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 11:12
anp140825101 1
UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor toenemende drukte op de weg vanaf maandag. De schoolvakanties eindigen in de komende weken en het dagelijkse woon-werkverkeer komt weer op gang. Bovendien wordt op diverse plekken aan de weg gewerkt.
Maandag beginnen in het zuiden de scholen weer, een week later in het noorden en op 1 september in het midden van het land. Door het dagelijkse verkeer verlopen de spitsen een stuk drukker dan tijdens de vakanties, aldus Rijkswaterstaat.
De wegbeheerder waarschuwt ook voor mogelijke hinder door wegwerkzaamheden de komende weken. Zo wordt tot en met 15 september gewerkt aan de Tweede Coentunnel bij Amsterdam (A10) en van 19 september tot 6 oktober tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Amstel. Ook is de A12 van 22 augustus tot 1 september dicht in de richting van Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek bij Ede en knooppunt Lunetten.
Vorig artikel

ACM onderzoekt twijfelachtige duurzaamheidsclaims koffie en cacao

Volgend artikel

Israël verwerpt claims ngo's over hulpverlening Gaza

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen