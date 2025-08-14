Drukte op de weg neemt vanaf maandag toe, waarschuwt RWS

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor toenemende drukte op de weg vanaf maandag. De schoolvakanties eindigen in de komende weken en het dagelijkse woon-werkverkeer komt weer op gang. Bovendien wordt op diverse plekken aan de weg gewerkt.

Maandag beginnen in het zuiden de scholen weer, een week later in het noorden en op 1 september in het midden van het land. Door het dagelijkse verkeer verlopen de spitsen een stuk drukker dan tijdens de vakanties, aldus Rijkswaterstaat.

De wegbeheerder waarschuwt ook voor mogelijke hinder door wegwerkzaamheden de komende weken. Zo wordt tot en met 15 september gewerkt aan de Tweede Coentunnel bij Amsterdam (A10) en van 19 september tot 6 oktober tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Amstel. Ook is de A12 van 22 augustus tot 1 september dicht in de richting van Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek bij Ede en knooppunt Lunetten.