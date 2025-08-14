ECONOMIE
Minister Israël wil omstreden bouwplan Jeruzalem herintroduceren

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 11:03
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische extremistische minister van Financiën Bezalel Smotrich wil een omstreden plan voor nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever nieuw leven inblazen. Het plan zou betekenen dat Oost-Jeruzalem in feite wordt afgescheiden van de rest van het Palestijnse gebied.
Het idee werd in 2012 op de lange baan geschoven na stevige kritiek van de Verenigde Staten en Europese landen. Volgens hen zou de scheiding een bedreiging vormen voor een toekomstige vredesovereenkomst met de Palestijnen.
Dat lijkt voor Smotrich ook precies de bedoeling. Hij schrijft dat de nieuwe nederzetting "het idee van een Palestijnse staat begraaft".
Smotrich zegt dat hij als minister nu plannen heeft goedgekeurd om de 3401 huizen bij Oost-Jeruzalem alsnog te bouwen. Het is nog niet duidelijk of premier Benjamin Netanyahu achter het plan staat en of er voldoende steun is in het huidige Israëlische kabinet.
