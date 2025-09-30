ECONOMIE
ACM opent onderzoek naar leverancier zakelijke software

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 11:23
anp300925085 1
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een onderzoek geopend naar mogelijk machtsmisbruik door een grote softwareleverancier. De naam wil de toezichthouder voorlopig niet geven, omdat nog niet duidelijk is of het "internationaal opererende" bedrijf daadwerkelijk iets fout heeft gedaan.
De ACM zegt veel signalen te hebben gekregen dat de leverancier van software voor de zakelijke markt misbruik maakt van zijn sterke positie op de markt. Klanten betalen daardoor mogelijk te veel of zitten vast aan oneerlijke voorwaarden.
De Nederlandse concurrentiewaakhond heeft een inval gedaan bij het bedrijf en informatie opgevraagd. Als uit onderzoek blijkt dat het bedrijf in de fout is gegaan, kan de ACM verschillende maatregelen nemen. Voorbeelden zijn boetes tot 10 procent van de jaaromzet, maar ook een last onder dwangsom of het afdwingen van toezeggingen.
