'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

Over een kleine maand mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. En dat betekent tv-debatten, verkiezingsspotjes, 1001 interviews met de kopstukken en peilingen , veel peilingen. Er lijkt een grote verschuiving gaande in de liberale hoek, waar D66 voor het eerst sinds 1994 de VVD passeert.

Gaan we Dilan Yesilgöz nog wel terugzien bij het eerste belangrijke televisiedebat bij RTL4? Frits Wester vreest met grote vrezen voor de zwakke VVD-lijsttrekker. “Als de VVD niet bij eerste vier zit, wordt ze mogelijk niet uitgenodigd voor het eerste RTL-debat”, zegt hij in het tv-programma RTL Tonight.

De zes grootste partijen

Volgens de Ipsos I&O-zetelpeiling van 29 september zijn dit de zes grootste partijen:

PVV: 37 —> 31

CDA: 5 —> 25

GroenLinks/PvdA: 25 —> 23

D66: 9 —> 15

VVD: 24 —> 14

JA21: 1 —> 11