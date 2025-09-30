ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

Politiek
door Peter Janssen
dinsdag, 30 september 2025 om 10:42
ANP-536609365
Over een kleine maand mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. En dat betekent tv-debatten, verkiezingsspotjes, 1001 interviews met de kopstukken en peilingen, veel peilingen. Er lijkt een grote verschuiving gaande in de liberale hoek, waar D66 voor het eerst sinds 1994 de VVD passeert.
Gaan we Dilan Yesilgöz nog wel terugzien bij het eerste belangrijke televisiedebat bij RTL4? Frits Wester vreest met grote vrezen voor de zwakke VVD-lijsttrekker. “Als de VVD niet bij eerste vier zit, wordt ze mogelijk niet uitgenodigd voor het eerste RTL-debat”, zegt hij in het tv-programma RTL Tonight.
De zes grootste partijen
Volgens de Ipsos I&O-zetelpeiling van 29 september zijn dit de zes grootste partijen:
PVV:                             37 —> 31
CDA:                              5 —> 25
GroenLinks/PvdA:        25 —> 23
D66:                               9 —> 15
VVD:                            24 —> 14
JA21:                                1 —> 11
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Loading